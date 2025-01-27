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Лидер Порту не реализовал два пенальти за полчаса: гранд без побед в 2025 году

В противостоянии с Санта-Кларой именитая команда в очередной раз потерпела неудачу.
Сегодня, 01:16
Галено / Getty Images
Галено / Getty Images

"Драконы" пропустили в первом тайме от Габриэля Силвы. Однако на 76-й минуте Отавио сравнял счет.

Правда, Порту мог отыграться раньше. На 72-й Галено неудачно выполнил одиннадцатиметровый – мяч попал в штангу и улетел в сторону. Шанс реабилитироваться бразилец упустил в добавленное арбитром время, но не смог переиграть голкипера Санта-Клары с отметки и на добивании.

В конце концов, матч 19-го тура Примейры завершился вничью (1:1). "Драконы" имеют 5-матчевую серию без побед во всех турнирах. Последняя победа португальского гранда датирована концом декабря, когда Порту разгромил Боавишту в дерби.

К слову, ранее Барселона дома сокрушила Валенсию с пятью голами до перерыва.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Галено

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