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Барселона уничтожила Валенсию в чемпионате Испании

Подопечные Ханси Флика камня на камне не оставили от аутсайдера Ла Лиги.
Вчера, 23:59
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Судьбу встречи каталонцы решили фактически в первые четверть часа, забив трижды. Де Йонг открыл счет после прострела Ямала. Впоследствии Торрес в касание замкнул передачу Бальде. Разгромным счет сделал Рафинья, отправив мяч в пустые ворота после опережения Мамардашвили.

Еще до перерыва дубль оформил Лопес. Сначала он реализовал момент после заброса Кубарси из глубины, а затем вовремя оказался на добивании после попытки Рафиньи. Валенсия размочила счет на 59-й минуте – Дуро опередил защитников после флангового прострела. Тем не менее, Барса наказала гостей еще двумя голами: Левандовски воспользовался пасом Лопеса из глубины, а Таррега срезал в свои ворота.

Благодаря победе Барселона поднялась на 3-е место в турнирной таблице. Команда Флика набрала 42 очка.

Статистика матча Барселона – Валенсия 21-го тура чемпионата Испании

Барселона – Валенсия – 7:1

Голы: де Йонг, 3, Торрес, 8, Диас, 14, Лопес, 24, 45+4, Левандовски, 66, Таррега (аг), 75 – Дуро, 59

Ожидаемые голы (xG): 4.38 - 1.43
Владение мячом: 72 % - 28 %
Удары: 22 - 77
Удары в створ: 11 - 2
Угловые: 14 - 4
Фолы: 10 - 12

Барселона: Щесны – Кунде (Гарсия, 71), Кубарси, Гарсия, Бальде (Мартин, 60) – де Йонг, Касадо, Лопес – Ямал (Виктор, 71), Торреc, Диас (Левандовски, 60)

Валенсия: Мамардашвили – Фулькье (Диакаби, 83), Гасеровски, Таррега, Гая (Васкес Алькальде, 60) – Лопес Ногероль (Перес, 60), Пепелу, Герра, Риоха – Алмейда, Дуро

Предупреждение: Пепелу

 

К слову, накануне Реал на выезде разгромил Вальядолид с хет-триком Мбаппе.

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