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Ювентус расторг контракт с капитаном сборной Бразилии

Данило не смог побороться за место в старте туринской команды.
Сегодня, 16:35
Данило / Getty Images
Данило / Getty Images

Туринский Ювентус официально сообщил, что Данило стал свободным агентом.

Футболист и защитник разорвали контракт по обоюдному согласию.

Данило перешел в Ювентус в 2019 году. Вместе с командой он выиграл Серию А и дважды завоевал Кубок Италии.

Бразилец за карьеру выступал за Порту, Атлетико Минейро, Сантос, Реал Мадрид, Манчестер Сити.

Ранее в Бельгии арестовали бывшего игрока Ромы и Интера.

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