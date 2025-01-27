В Бельгии арестовали бывшего игрока Ромы и Интера

Бельгийская полиция арестовала игрока Локерен-Темсе Раджу Наингголана, пишет Het Nieuwsblad.

Задержание произошло в рамках расследование о контрабанде кокаина из Латинской Америки.

Полиция предполагает, что через один из портов Антверпена тайно доставляется кокаин, который затем распределяется по всей Бельгии. В рамкха расследования были проведены обыске в более 60 домах и совершены несколько задержаний.

"Мы можем подтвердить, что футболист Р. Н. был лишен свободы в рамках этого дела. Учитывая, что допросы в настоящее время продолжаются, и в соответствии с принципом презумпции невиновности на данном этапе никаких дальнейших комментариев даваться не будет", – сообщили в прокуратуре Брюсселя.

Напомним, что Наингголана уже подозревали в торговле наркотиками в 2016 году, когда полиция поймала с поличным одного из его деловых партнеров. Также футболист часто появляется на пуублике с людьми, которых также подозревают в наркоторговле.

Ранее также сообщалось, что победитель Лиги чемпионов вернется на родину.

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