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Экс-звезда сборной Бельгии может продолжить карьеру в Азербайджане

Раджа Наингголан продолжает выбирать необычные варианты.
Сегодня, 13:20
Раджа Наингголан / Getty Images
Раджа Наингголан / Getty Images

Бельгийский хавбек Раджа Наингголан ведет переговоры с азербайджанским Карваном, утвердает Oxu.az.

Напомним, 36-летний игрок в данный момент находится в статусе свободного агента после того, как завершился его контракт с индонезийской Баянкарой.

Информацию о переговорах подтвердил главный тренер Карвана Кянан Керимов.

"Предложение поступило нам от менеджера игрока. Карван занимает первое место и претендует на выход в Премьер-лигу, это обстоятельство привлекло внимание Раджа Наингголана. В беседах с его агентом мы почувствовали, что футболист и сам заинтересован играть здесь.

Есть определенные условия, о которых мы должны договориться. Я не могу раскрыть все детали. Могу лишь добавить, что бельгийский полузащитник достаточно осведомлен о состоянии и целях нашего клуба", - заявил Керимов.

Отметим, что после пяти туров Карван лидирует в Первом дивизионе Азербайджана набрав максимально возможные 15 очков.

Ранее также сообщалось, что экс-звезда Манчестер Юнайтед дебютирует в профессиональном теннисе

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Раджа Наингголан

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