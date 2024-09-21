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Бывшая звезда Ромы раскритиковал клуб за назначение Юрича

Раджа Наингголан считает решение руководства клуба ошибочным.
Сегодня, 09:55
Иван Юрич / Getty Images
Иван Юрич / Getty Images

Римская Рома хило начала новый сезон, что стало причиной увольнения наставника "волков" Даниэле Де Росси - вакантное место занял Иван Юрич.

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Бывшая звезда римлян Раджа Наингголан не понимает такого решения руководства клуба и считает, что "волки" не смогут выйти в Лигу чемпионов:

"Он хорошо проявил себя в Торино и Вероне. Теперь он в отличной команде, и ему нужно немного больше раскрыть качества игроков. Он всегда играл в очень физический и очень интенсивный футбол. У Ромы нет команды, которая могла бы финишировать в первой четверке. Попасть в Лигу чемпионов будет совсем непросто", - сказал Раджа.

Напомним, свой первый матч под руководством Юрича Рома проведет уже завтра, 22 сентября. Соперником Ромы станет Удинезе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Раджа Наингголан ФК Рома Иван Юрич

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