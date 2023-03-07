Наингголан: Со мной обращались как с куском де**ма, как с паразитом

Раджа Наинголлан жестко раскритиковал свой прошлый клуб Антверпен за неуважительное отношение к себе.

Напомним, что в 2021 году бельгиец вернулся на родину, присоединившись к Антверпену, а уже через полтора сезона неожиданно перешел в итальянский СПАЛ.

В интервью порталу AS Раджа рассказал, что перешел в бельгийский клуб, чтобы чаще видеться с дочерьми, но был вынужден его покинуть из-за токсичного отношения президента клуба.

"В Антверпене со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма. В клуб пришел Овермарс на позицию спортивного директора, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился пойти против президента клуба.

Я делал все возможное в дубле, поддерживал молодых футболистов. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались. Я даже не мог прийти на тренировочную базу через главный вход.

Мои дочери – главная причина, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог видеться с ними только в отпуске, и поэтому я хотел остаться в Антверпене, даже потеряв много денег, как это произошло. Но это не проблема. Президент выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу. За СПАЛ я играю за гроши, но с удовольствием", – сказал бельгийский полузащитник.

Напомним, что ранее Раджа Наингголан попадал в наш топ бывших звезд, которые доигрывают в европейских низших лигах.