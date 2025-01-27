Украинский защитник близок к переходу в Англию

Футболист австрийского ЛАСКа Максим Таловеров в ближайшее время должен стать игроком Плимута.

Как сообщает Sky Sports, 24-летний украинец подпишет контракт на 3,5 года.

Сумма трансфера Таловеров составит два миллиона евро.

В текущем сезоне Максим провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.

Напомним, Ювентус разорвал контракт с известным бразильцем.

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