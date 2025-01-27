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Легенда Ромы приобрел итальянский клуб

Даниэле де Росси хочет попробовать помочь команде, в которой делал первые шаги.
Сегодня, 19:59
Даниэле де Росси / Getty Images
Даниэле де Росси / Getty Images

Экс-защитник Ромы и сборной Италии Даниэле де Росси объявил о приобретении клуба Остиа Маре.

Как сообщил де Росси, его целью как владельца станет создание инновационного общества, которое объединит людей вокруг Остии Маре.

«Моя цель - работать над созданием прочного, прозрачного и инновационного общества, которое станет средством объединения людей, продвижения ценностей сообщества и сближения семей с их территорией, с гордостью представляя Остию как на поле, так и за его пределами.

Сегодня начинается новая глава. Вместе мы можем написать историю, которая станет поводом для гордости», - написал бывший футболист.

В Остии Маре итальянец начинал свою футбольную карьеру. Сейчас команда 12-я в 4-том дивизионе итальянской пирамиды.

Напомним, ранее экс-нападающий Ромы охарактеризовал Довбыка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Даниэле Де Росси

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