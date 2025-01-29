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Анчелотти: И я, и клуб хотим сотрудничать как можно дольше

Итальянец доволен ситуацией в клубе.
Сегодня, 13:50
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что его отношения с руководством все еще не вызывают беспокойства.

Напомним, что после поражения в Эль-Классико вновь возникли слухи о скорой отставке итальянского специалиста.

Однако сам Анчелотти заявил, что намерен работать с Реалом как можно дольше, а в целом ситуация в клубе отличная.

"И я, и клуб хотим сотрудничать как можно дольше. Если случится что-то необычное, могут произойти изменения, как это обычно бывает в футболе. Но на данный момент у нас все хорошо, между мной и клубом есть доверие. Но мы думаем не про следующий год, а про то, как провести хороший сезон.

У нас все хорошо, несмотря на трудности – многие забывают, что мы потеряли нескольких игроков. Тем не менее, в этом сезоне мы чувствуем уверенность, как и в предыдущие годы", – рассказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее также сообщалось, что Ан-Наср пытается подписать еще одного нападающего.

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