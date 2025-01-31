iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жирона арендует бывшего таланта Барселоны

Артур Мело станет игроком другого каталонского клуба.
Сегодня, 14:38
Артур / Getty Images
Артур / Getty Images

Испанская Жирона усилит линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, Артур станет игроком каталонцев. Переход оформлен на правах аренды без права выкупа.

Жирона выиграла борьбу за Артура у Сантоса, который также хотел подписать игрока, принадлежащего Ювентусу.

Отметим, что помимо туринцев бразилец успел поиграть за Фиорентину, Ливерпуль и Барселону.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский талант станет игроком основного состава Жироны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы
Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко
Юный украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с Атлетико Юный украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с Атлетико
Ястремская вышла в полуфинал турнира в австрийском Линце Ястремская вышла в полуфинал турнира в австрийском Линце
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

17:15
Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы
Европа16:44
Турецкий клуб объявил о подписании Степаненко
Европа16:14
Юный украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с Атлетико
Теннис15:35
Ястремская вышла в полуфинал турнира в австрийском Линце
Украина15:25
Сборная Украины U-21 запланировала два спарринга в рамках подготовки к Евро-2025
Европа14:59
Еще один талант Барселоны продлит контракт с клубом
Европа14:38
Жирона арендует бывшего таланта Барселоны
Лига Европы14:26
Довбик поедет в Португалию: определились пары стыковых матчей Лиги Европы
Лига Европы14:00
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
Европа13:59
Сын легенды Милана сменит клубную прописку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK