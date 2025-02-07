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Аморим признался, что имеет решающее слово в трансферной политике Манчестер Юнайтед

Без согласия Рубена не происходит ни одного трансфера.
Сегодня, 12:51
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим рассказал о процессе подбора трансферных целей клуба.

По словам португальца, все трансферные кандидатуры утверждает именно он.

«Относительно каждого футболиста, который может усилить наш состав, последнее слово говорю я. Это было ясно с первого дня.

Мы стараемся найти нужных игроков с физическими данными для АПЛ: молодых игроков, "голодных" игроков», - сказал Рубен.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим отреагировал на отсутствие масштабной перестройки зимой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рубен Аморим

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