Аморим признался, что имеет решающее слово в трансферной политике Манчестер Юнайтед
Без согласия Рубена не происходит ни одного трансфера.
Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим рассказал о процессе подбора трансферных целей клуба.
По словам португальца, все трансферные кандидатуры утверждает именно он.
«Относительно каждого футболиста, который может усилить наш состав, последнее слово говорю я. Это было ясно с первого дня.
Мы стараемся найти нужных игроков с физическими данными для АПЛ: молодых игроков, "голодных" игроков», - сказал Рубен.
Напомним, ранее сообщалось, что Аморим отреагировал на отсутствие масштабной перестройки зимой.
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