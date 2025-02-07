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Легендарный футболист может стать наставником немецкого клуба

Сеск Фабрегас рассматривается Штуттгартом.
Сегодня, 18:43
Сеск Фабрегас / Getty Images
Сеск Фабрегас / Getty Images

Испанец Сеск Фабрегас может сменить место работы летом этого года.

Как сообщает издание Bild, специалиста рассматривают на пост наставника Штуттгарта. Сейчас в клубе работает Себастьян Гьонесс, однако, он может перейти в другую команду.

Гёнесса рассматривают на замену Хаби Алонсо в Байере или на пост рулевого РБ Лейпциг.

Что касается Фабрегаса, то он сейчас тренирует Комо, с которым идет на 15 месте в Серии А,

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрока сборной Италии уволили с поста тренера местного клуба , однако, почти сразу восстановили в должности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сеск Фабрегас

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