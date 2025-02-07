Легендарный футболист может стать наставником немецкого клуба
Сеск Фабрегас рассматривается Штуттгартом.
Испанец Сеск Фабрегас может сменить место работы летом этого года.
Как сообщает издание Bild, специалиста рассматривают на пост наставника Штуттгарта. Сейчас в клубе работает Себастьян Гьонесс, однако, он может перейти в другую команду.
Гёнесса рассматривают на замену Хаби Алонсо в Байере или на пост рулевого РБ Лейпциг.
Что касается Фабрегаса, то он сейчас тренирует Комо, с которым идет на 15 месте в Серии А,
Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрока сборной Италии уволили с поста тренера местного клуба , однако, почти сразу восстановили в должности.
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