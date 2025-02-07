Шевченко рассказал, как было выбрано место проведения матча против Бельгии в Лиге наций

Президент УАФ Андрей Шевченко в комментарии Суспильному рассказал о том, как в организации выбрали домашнюю арену для проведения матча с Бельгией.

Функционер отметил, что провести матч в Мурсии было просьбой Сергея Реброва, однако, во внимание также принималась и численность украинской диаспоры в Испании.

«Решили остановиться на этом варианте из-за того, что у нас очень большая диаспора там, очень много украинцев присутствуют в Испании.

Разговаривая с Сергеем Ребровым, его пожеланием было сыграть там. Он сказал, что присутствие наших людей дает нам шанс провести там эту игру, чтобы наша диаспора, наши люди, проживающие в Испании, могли побывать на поединке», - сказал Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси оставит Мудрика в заявке на Лигу конференций несмотря на допинг-скандал.

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