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Антони во втором матче подряд признали лучшим

Аренда явно идет на пользу «мемному» активу Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 17:35
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

В рамках 23-го тура Ла Лиги Сельта отыгралась во втором тайме и победила Бетис со счетом 3:2.

По итогам матча определили лучшего игрока поединка. Им стал Антони, который выступает за «бетикос» на правах аренды из МЮ.

Бразильский вингер, который в стане манкунианцев чаще попадал в мемные подборки чем в топы лучших, второй раз подряд стал лучшим игроком матча с участием Бетиса.

Также в этом матче игрок отметился своим дебютным голом за «зелено-белых», открыв счет на 10 минуте.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед едва победил Лестер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони

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