Алонсо повторил рекорд Бундеслиги
Испанец продолжает доказывать свой тренерский талант.
В рамках 21-го тура Бундеслиги Байер на выезде сыграл вничью с Вольфсбургом.
Благодаря положительному результату тренер леверкузенцев Хаби Алонсо повторил тренерское достижение Бундеслиги. Алонсо теперь является соавтором рекорда по самой длинной беспроигрышной серии в выездных матчах.
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Последний раз команда Хаби уступала на выезде в последнем туре сезона-2022/23, тогда «фармацевты» проиграли Бохуму.
Сейчас беспроигрышная серия Алонсо достигла 27 матчей. Столько же матчей не проиграл Удо Латтек во главе Баварии и Шальке.
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