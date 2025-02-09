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Топ-клубы АПЛ и Реал заинтересованы одним из лидеров немецкого клуба

Уго Ларссон может сменить клубную прописку.
Сегодня, 15:59

Франкфуртский Айнтрахт может остаться без одного из лидеров летом.

Как сообщает CaughtOffside, полузащитником «орлов» Хюго Ларссоном интересуются почти все топ-клубы АПЛ, а именно: МЮ, Ман Сити, Ливерпуль, Арсеналь и Тоттенхэм.

Также 20-летнего шведа у себя хочет видеть Реал. Айнтрахт готов отпустить игрока за сумму в 60 млн евро после завершения этого сезона.

В текущем сезоне на счету Хюго 4 гола и 1 ассист в 30 матчах.

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