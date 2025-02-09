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Аутсайдер Серии А вернет на пост тренера легендарного футболиста, которого уволили несколько месяцев назад

Монцу снова возглавит Алессандро Неста.
Сегодня, 21:59
Алессандро Неста / Getty Images
Алессандро Неста / Getty Images

Итаилйская Монца сменит главного тренера.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, аутсайдер Серии А решил уволить Сальваторе Бокетти. Начинающий специалист проработал в клубе только 2 месяца.

Монца с Бокетти не одержала ни одной победы. 1 ничья и 6 поражений.

Руководство клуба определилось с заменой Сальваторе. В клуб вернется Алессандро Неста, которого Бокетти как раз и заменил.

Отметим, что результаты с Нестой были не лучше, а именно одна победа, 7 ничьих, 9 поражений.

Напомним, ранее итальянский клуб уволил с поста тренера экс-игрока Милана и вернул на должность в тот же день.

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