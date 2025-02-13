Реал может получить существенное усиление на ответный матч против Сити

Защитник Реала Антонио Рюдигер может сыграть против Манчестер Сити, пишет AS.

Напомним, немец получил травму 1 февраля в матче против Эспаньола. Предполагалось, что восстановление займет около трех недель, а его участие в стыковых матчах было исключено.

Однако сейчас Рюдигер опережает собственный график и вполне может оказаться готовым к ответному матчу против "горожан".

Решение об участии защитника в матче будет принято непосредственно накануне поединка тренерским и медицинским штабами.

Также издание сообщает, что Давид Алаба точно не появится в заявке, так как клуб не хочет рисковать здоровьем защитника.

Ранее также сообщалось, что Барселона продлила контракт с еще одним талантом.

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