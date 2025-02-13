Хавбек Лилля, перенесший остановку сердца, вернется к тренировкам
Набиль Бенталеб получил разрешение медкомиссии.
Лилль официально объявил, что Набиль Бенталеб вскоре вернется к тренировкам.
Напомним, в июне 2024 года 30-летний футболист потерял сознание на тренировке. Медики констатировали неожиданную остановку сердца.
Чтобы стабилизировать состояние Бенталеба ему установили кардиостимулятор-дефибриллятор.
Французский клуб объявил, что Бенталеб получил разрешение от медицинской комиссии Федерации футбола Франции разрешение продолжить карьеру. Вскоре полузащитник вернется к тренировкам с командой.
Ранее также сообщалось, что уволенный за фото пениса сотрудник Лацио подаст в суд на президента клуба.
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