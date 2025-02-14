Спортдир Барселоны высказался о будущем Щенсны

На поляка рассчитывают и в следующем сезоне.

Спортивный директор Барселоны Деку высказался о будущем Войцеха Щенсны.

По словам функционера, в клубе не против, чтобы поляк остался еще на сезон, поэтому все будет зависеть от него.

«Если он счастлив, то это игрок, о котором стоит помнить, потому что он может дать нам много в следующем году.

Я еще не знаю его планов. Мы еще не разговаривали, но обязательно поговорим в ближайшее время», - сказал Деку.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона интересуется лидером клуба Бундеслиги.

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