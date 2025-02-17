Спортдир Бетиса: Нас нисколько не удивляет то, что показывает Антони
Спортивный директор Реал Бетис Ману Фахардо поделился мыслями об успешном старте Антони в Ла Лизе.
По словам функционера, «бетикос» был известен стиль игры бразильца, поэтому, в клубе не удивлены тем, насколько он полезен.
«Мы все были осведомлены о стиле игры, которым обладает Антони, о том, насколько отличается этот клуб и эти болельщики, и как он относится к игрокам с первого дня. Мы нисколько не были удивлены уровнем Антони, пусть продолжает так же.
Фахардо отказался комментировать возможность продления арендного соглашения с МЮ.
«Еще рано говорить о следующем сезоне, надеюсь, он продолжит показывать хорошие матчи и забивать голы. Посмотрим, какая ситуация сложится в будущем», - сказал Ману.
Напомним, ранее Антони в третьем матче подряд в Ла Лиге стал лучшим игроком.
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