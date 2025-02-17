iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Спортдир Бетиса: Нас нисколько не удивляет то, что показывает Антони

Ману Фахардо и его команда были уверены в силах бразильца.
Сегодня, 13:57

Спортивный директор Реал Бетис Ману Фахардо поделился мыслями об успешном старте Антони в Ла Лизе.

По словам функционера, «бетикос» был известен стиль игры бразильца, поэтому, в клубе не удивлены тем, насколько он полезен.

«Мы все были осведомлены о стиле игры, которым обладает Антони, о том, насколько отличается этот клуб и эти болельщики, и как он относится к игрокам с первого дня. Мы нисколько не были удивлены уровнем Антони, пусть продолжает так же.

Фахардо отказался комментировать возможность продления арендного соглашения с МЮ.

«Еще рано говорить о следующем сезоне, надеюсь, он продолжит показывать хорошие матчи и забивать голы. Посмотрим, какая ситуация сложится в будущем», - сказал Ману.

Напомним, ранее Антони в третьем матче подряд в Ла Лиге стал лучшим игроком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони

Статьи по теме

Антони: Я был уверен, что в Бетисе стану счастливым Антони: Я был уверен, что в Бетисе стану счастливым
Антони во втором матче подряд признали лучшим Антони во втором матче подряд признали лучшим
Клуб Ла Лиги объявил об аренде Антони в кинематографическом стиле Клуб Ла Лиги объявил об аренде Антони в кинематографическом стиле
Аморим поддержал проблемного футболиста Манчестер Юнайтед Аморим поддержал проблемного футболиста Манчестер Юнайтед

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Теннис15:32
Калинина потерпела поражение на старте турнира в Дубай
Европа15:18
Бавария больше не заинтересована в игроке своего главного конкурента
Другие страны15:17
Экс-партнер Роналду выразил уверенность в том, что он забьет 1000 голов в официальных матчах
Киберспорт14:59
Monte посадили Dycha в запас, его замена уже известна
Европа14:40
Малиновский попал в заявку на матч впервые после тяжелой травмы
Формула 114:13
Сайнс высказался против ограничений ФИА по радиопереговорам пилотов
Европа13:57
Спортдир Бетиса: Нас нисколько не удивляет то, что показывает Антони
Европа13:35
Зидан может вернуться к тренерской деятельности
Европа13:29
Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб свободным агентом
Бокс12:50
"Он был сильнее в тот вечер": Беринчик прокомментировал поражение Дэвису
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK