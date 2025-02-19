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Футбол

Арсен Венгер нашел сомнительный плюс от проведения клубного чемпионата мира

Легендарный тренер поделился мнением о новом турнире.
Сегодня, 13:58
Арсен Венгер / Getty Images
Арсен Венгер / Getty Images

Бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер дал комментарий ФИФА о предстоящем обновленном чемпионате мира среди футбольных клубов.

Французский специалист нашел, чем именно такой формат турнира поможет футбольным клубам, которые и так жалуются на слишком большое количество матчей в сезоне.

"Клубный чемпионат мира по футболу - это возможность для клубов стать сильнее".

Напомним, что турнир будет проходить в формате приближенном к предыдущим Чемпионатам мира среди сборных - 32 команды поделены на 8 групп по 4 коллектива в каждой.

Кроме того, Венгер также нашел причину для игроков воспринимать этот турнир со всей серьезностью.

"Это также очень крутая новая цель для футболистов. Что может быть лучше, чем стать чемпионом мира со своей сборной и чемпионом мира со своим клубом?"

Напомним, что в конце прошлого года произошло жеребьевка КЧС-2025, которая определила составы всех квартетов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа

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