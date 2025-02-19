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Футбол

Ман Сити собирался подписать вундеркинда ПСЖ

Уоррен Заир-Эмери мог оказаться в стане «горожан».
Вчера, 21:39

Манчестер Сити имел различные варианты усиления линии полузащиты.

Как сообщает портал Footballtransfers, «горожане» собирались подписать Уоррена Заира-Эмери. 19-летний полузащитник был приоритетным вариантом.

Манкунианцев отпугнула цена. ПСЖ хотел за своего воспитанника 100 млн евро.

Установленный ценник заставил руководство команды переключиться на Нико Гонсаелса, который в итоге перебрался к «голубым» за 60 млн евро.

Ранее Гвардиола сделал сенсационное заявление.

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