Гвардиола сделал сенсационное заявление накануне матча с Реалом

Пеп допускает, что это его последний поединок в Лиге чемпионов во главе Ман Сити.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о том, может ли стать матч против Реала последним для него во главе «горожан» в Лиге чемпионов в случае вылета.

По словам Гвардиолы, он не будет загадывать наперед, но думает, что это возможно.

«Не могу говорить утвердительно. Нам надо еще многое воплотить. Но, конечно, если мы не пройдем, это может стать моим последним поединком. Это не мне будет решать», - сказал Гвардиола.

Напомним, что на ISPORT есть прогноз на матч Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!