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Футбол

Бывший футболист Вест Хэма попал в страшную автокатастрофу

Эллиот Ли был на грани жизни.
Вчера, 23:02
Эллиот Ли / Instagram
Эллиот Ли / Instagram

Полузащитник Рексема Эллиот Ли попал в автокатастрофу.

Футболист возвращался домой после победного матча с Болтоном в рамках Лиги 1, но попал в ДТП.

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"Во вторник я узнал, насколько хрупкой является жизнь и как быстро она может оборваться, даже если это не твоя вина. К счастью, кто-то присматривал за мной, но результат мог быть совсем иной.

Эта неделя была очень тяжелой для меня, но я благодарен всем за заботу и любовь, которой меня окружили", - написал Ли.

Водители не получили серьезных травм.

Эллиот Ли начинал свою карьеру в Вест Хэме, затем играл за Лутон, Колчестер и Блэкпул на правах аренды. С 2022 года футболист защищает цвета Рексема.

Ранее сообщалось, что Испанская федерация отстранила арбитра Монтеро ппосле скандального матча Реала.

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