Форвард Динамо пытался изменить девушке, пока та была в больнице

Девушка нападающего Динамо Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская рассказала об их разрыве и причинах, которые привели к такому решению.

Дело в том, что футболист пытался предать девушку прямо у них дома, когда она отсутствовала.

Кристина сообщила, что посещала подругу в больнице, а в этот момент Герреро пригласил к ним домой другую девушку, после чего даже просил возлюбленную не торопиться с возвращением домой.

Крыжановская получила подтверждение таким действиям от той девушки, которую приглашал нападающий – она направила скриншоты сообщений.

Более того, Кристина также поделилась информацией о том, что именно она заставляла игрока соблюдать диету, не употреблять алкоголь и тщательно тренироваться, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне.

В прошлом месяце стало известно, что футболист сборной Украины Александр Зубков расстается со своей женой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!