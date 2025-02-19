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Футбол

Форвард Динамо пытался изменить девушке, пока та была в больнице

Эдуардо Герреро попал в беду.
Сегодня, 12:04
Кристина Крижановская / Instagram
Кристина Крижановская / Instagram

Девушка нападающего Динамо Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская рассказала об их разрыве и причинах, которые привели к такому решению.

Дело в том, что футболист пытался предать девушку прямо у них дома, когда она отсутствовала.

Кристина сообщила, что посещала подругу в больнице, а в этот момент Герреро пригласил к ним домой другую девушку, после чего даже просил возлюбленную не торопиться с возвращением домой.

Крыжановская получила подтверждение таким действиям от той девушки, которую приглашал нападающий – она направила скриншоты сообщений.

Более того, Кристина также поделилась информацией о том, что именно она заставляла игрока соблюдать диету, не употреблять алкоголь и тщательно тренироваться, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне.

В прошлом месяце стало известно, что футболист сборной Украины Александр Зубков расстается со своей женой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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