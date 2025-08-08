Полесье - Пакш: Видео голов и обзор матча Лиги конференций

В рамках третьего раунда отбора в Лигу конференций Полесье сыграло с Пакшем.

Подопечные Руслана Ротаня доминировали на протяжении всего матча, что помогло им довольно легко победить в поединке.

Дважды «волки» отличились в конце первого тайма. Еще один мяч был забит в начале второй 45-минутки.

Вашему вниманию видеообзор матча Полесье - Пакш

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!