Полесье - Пакш: Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сегодня, 00:42       Автор: Василий Медвидь
В рамках третьего раунда отбора в Лигу конференций Полесье сыграло с Пакшем.

Подопечные Руслана Ротаня доминировали на протяжении всего матча, что помогло им довольно легко победить в поединке.

Дважды «волки» отличились в конце первого тайма. Еще один мяч был забит в начале второй 45-минутки.

Вашему вниманию видеообзор матча Полесье - Пакш

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


