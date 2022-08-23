Определился первый участник группового этапа Лиги конференций-2022/23
Шведский клуб стал первым, кто отобрался в основную стадию.
В рамках квалификации Лиги конференций шведский Юргорден проиграл в ответном матче кипрскому АПОЕЛу (2:3), но прошел соперника по сумме двух встреч (в первом поединке выиграли 3:0).
Таким образом Юргорден стал первым клубом, который гарантировал себе место в групповом этапе Лиги конференций.
В рамках отбора шведы также одолели хорватскую Риеку (2:1, 2:0) и румынский Шепши (3:1, 3:1).
Напомним, что два украинских участника квалификации ЛК не смогли её преодолеть - Заря уступила Университате, а Ворскла АИКу. В турнире может принять участие Днепр-1, если не пройдет АЕК (Ларнака) в Лиге Европы.