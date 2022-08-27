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Днепр-1 дебютирует в Лиге конференций матчем против АЗ

Стало известно расписание матчей днепрян в групповом этапе третьего по значимости еврокубка.
Сегодня, 11:44
scdnipro1.com.ua
scdnipro1.com.ua
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В турецком Стамбуле накануне прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций.

Днепр-1 попал в квартет E c АЗ Алкмаар, Вадуцом и Аполлоном из Лимассоля. Стартуют подопечные Александра Кучера матчем против АЗ 8 сентября.

Полное расписание Днепра-1 в групповом этапе Лиги конференций:

8 сентября. 21:00. Днепр-1 - АЗ

15 сентября. 21:45. Аполлон - Днепр-1

6 октября. 19:45.  Вадуц - Днепр-1

13 октября. 22:00. Днепр-1 - Вадуц

27 октября. 22:00. Днепр-1 - Аполлон

3 ноября. 19:45. АЗ - Днепр-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол СК Днепр-1 лига конференций
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