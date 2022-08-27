Днепр-1 дебютирует в Лиге конференций матчем против АЗ
Стало известно расписание матчей днепрян в групповом этапе третьего по значимости еврокубка.
В турецком Стамбуле накануне прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций.
Днепр-1 попал в квартет E c АЗ Алкмаар, Вадуцом и Аполлоном из Лимассоля. Стартуют подопечные Александра Кучера матчем против АЗ 8 сентября.
Полное расписание Днепра-1 в групповом этапе Лиги конференций:
8 сентября. 21:00. Днепр-1 - АЗ
15 сентября. 21:45. Аполлон - Днепр-1
6 октября. 19:45. Вадуц - Днепр-1
13 октября. 22:00. Днепр-1 - Вадуц
27 октября. 22:00. Днепр-1 - Аполлон
3 ноября. 19:45. АЗ - Днепр-1.