Вадуц, который будет играть с Днепр-1, проиграл во втором дивизионе Швейцарии

Будущий соперник украинского клуба не впечатлил в матче чемпионата.

Лихтенштейнский Вадуц, который в рамках группового раунда Лиги конференций встретится с Днепр-1, провел свой очередной матч второго дивизиона чемпионата Швейцарии.

В матче против Лозанны первый гол влетел в ворота лихтенштейнцев на 30-й минуте. После перерыва хозяева забили и второй гол, а на 79-й минуте сделали счет разгромным. Между этими двум мячами случилось также удаление игрока гостей.

Лишь в дополнительное время Вадуц сумел забить гол престижа.

Лозанна - Вадуц 3:1

Голы: Койл, 30, Лабо, 60, 79 - Хаджи, 90+2

Удаление: Исик, 72

После шести туров чемпионата Вадуц сумел набрать всего два очка и идет на девятом месте из десяти команд.