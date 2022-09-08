Молода команда з парочку легенд: що треба знати про суперника Дніпро-1 в Лізі конференцій

В четвер, 8 вересня, в рамках першого туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 проведе домашній поєдинок проти АЗ Алкамар (Нідерланди).

Номінальні гості пройшли всю кваліфікацію, щоб зіграти в єврокубковому турнірі. Дніпро-1, в свою чергу, вилетів з відбору Ліги Європи.

Не дивлячись на такий шлях команд, Дніпро-1 та АЗ намагатимуться пройти в плей-офф Ліги конференцій.

Напередодні зустрічі ISPORT.ua розповідає цікаві факти про нідерландський клуб.

Останні ігри

В кваліфікації Ліги конференції АЗ пройшов три кола кваліфікації. Спочатку він обіграв Тузлу Сіті із Боснії та Герцеговини (5:0), далі виявися сильнішим за Данді Юнайтед із Шотландії (7:1), хоч першу гру програв, а останнім на шляху був Жил Вісенте із Португалії – 6:1.

В чемпіонаті Нідерландів АЗ йде в компанії непереможних – Аякс, Феєнорд та Херенвен. Головний тренер команди Паскаль Янсен налаштований на атакуючу гру, що можна побачити по різниці голів за п’ять турів: 10 забитих та три пропущених.

АЗ в чемпіонаті лише раз зіграв внічию – Неймеген (1:1), а перемагав: Гоу Ехед Ігілс (2:0), Спарта Роттердам (3:2), Камбур (1:0) та Еммен (3:0).

Особливість команди

Нідерландська команда робить ставку на молодих гравців, а тому середній вік команди – 22,6. Ця цифра могла бути значно менше, якби не зіркові ветерани – 30-річний Бруно Мартінс Інді (бронзовий призер чемпіонату світу в складі збірної Нідерландів) та 31-річний Йорді Класі (також бронзовий призер чемпіонату світу в складі збірної Нідерландів).

Лише ця зіркова парочка – ветерани команди, якщо так можна сказати. В складі АЗ більше немає футболістів, яким за 30.

Всього в складі АЗ грає сім футболістів, які виступають за національні збірні (Вангеліс Павлідіс та Пантеліс Хацідіакос - Греція, Бруно Мартінс Інді та Йорді Класі – Нідерланди, Єспер Карлссон – Швеція, Петер Віндаль-Єнсен – Данія та Мілош Керкез – Угорщина).

Єдиними гравцями команди, які відіграли всі хвилини в 11 матчах сезону, - є 23-річний захисник Сем Бекема та 29-річний голкіпер Хобі Верхулст.

Найдорожчі гравці

Загальна вартість команди – 60,98 мільйонів євро. Найголовніша зірка команди – 24-річний півзахисник Єспер Карлссон (14 млн євро). В цьому сезоні швед не жодного разу не зіграв через травму, а ось в минулому сезоні він провів 51 гру у всіх турнірах, в яких забив 21 гол та виконав 16 гольових передач.

23-річний центральний захисник Зіньйо Вангойсден гарно проявив себе в минулому сезоні, а тому в літнє трансферне вікно відправився до Інтеру, де грає на правах оренди. Трансферна вартість – 8 мільйонів євро.

Якщо брати гравців, які впливають на гру команди в цьому сезоні, то це – 23-річний нападник Вангеліс Павлідіс (9 ігор, 6 голів та 6 гольових передач), який коштує 6 млн євро, та 24-річний атакуючий півзахисник Дані де Віт (11 ігор, шість голів та одна гольова передача), вартість якого 3,5 млн євро.

Історія ігор з українськими командами

За всю історію АЗ 11 раз грав з представниками України. Тут були і перемоги, якраз над Дніпром, Шахтарем та Маріуполем, поразки від Динамо та Олександрії, та нічиї з Металістом.

Якщо до статистики, то: 4 перемоги у АЗ, 4 нічиї та 3 перемоги в українських команд.

Нагадаємо, що на ISPORT буде доступна онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – АЗ, яка розпочнеться в 22:00 за Києвом.

Дмитро Данець