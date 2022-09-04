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Днепр-1 - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Команды встретятся в матче первого тура группового этапа Лиги конференций-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:45
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1
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В четверг, 8 сентября, Днепр-1 стартует на групповом этапе нового розыгрыша Лиги конференций сезона-2022/23.

Первым соперником команды Александра Кучера на этой стадии соревнований станет представитель чемпионата Нидерландов АЗ Алкмаар.

Матч первого тура группового раунда Лиги конференций Днепр-1 - АЗ состоится в словацком городе Кошице на местной арене. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Днепр-1 - АЗ

Будет доступна в этой новости 8 сентября, начиная с 22:00 по Киеву.

Днепровский клуб впервые в истории выступает на групповом этапе еврокубкового турнира. Днепр-1 и АЗ попали в группу E Лиги конференций, где их соперниками также будут Аполлон (Кипр) и Вадуц (Лихтенштейн). По мнению экспертов, фаворитом матча между украинским и нидерландским клубом является коллектив из страны тюльпанов.

Команда Александра Кучера в квалификации Лиги Европы не сумела обыграть АЕК Ларнака (Кипр). АЗ, в свою очередь, в отборе Лиги конференций обыграл Тузлу Сити (5:0) из Боснии и Герцеговины, Данди Юнайтед из Шотландии (7:1) и Жил Висенте (6:1) из Португалии.

В следующем туре Лиги конференций Днепр-1 сыграет против против Аполлона, а АЗ - Вадуца. Матчи пройдут 15 сентября.

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