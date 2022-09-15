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Защитник Днепра-1 - о победе над Аполлоном: Эмоции переполняют, мы все в восторге

Александр Сваток поделился мыслями о первом триумфе в истории клуба в рамках еврокубков.
Вчера, 23:58
Александр Сваток
Александр Сваток
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Защитник СК Днепра-1 Александр Сваток высказался касательно первой победы в истории клуба в рамках еврокубков.

Днепряне в уверенном стиле добыли три очка в матче с кипрским Аполлоном в Лиге конференций.

По словам Сватка, все в клубе находятся в восторженном настроении после триумфа.

"Честно говоря, не ожидали. Мы очень довольны результатом матча и самой игрой. Сейчас эмоции нас переполняют, ведь это первая победа нашего клуба в истории в еврокубках, потому все мы в полном восторге. Спасибо ВСУ, что мы можем играть, защищая честь нашей страны на международной арене!".

Игрок также поделился мыслями о турнирных перспективах клуба в этом турнире.

"Будем уже оценивать, когда сыграем все матчи в группе. Теперь не хочется ничего загадывать. Надо побеждать в каждом матче и в целом улучшать свою игру", – заявид Сваток.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Сваток СК Днепр-1 лига конференций
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