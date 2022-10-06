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Днепр-1 - Вадуц 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка с участием днепровской команды.
Сегодня, 22:35
Днепр-1 и Вадуц сыграли вничью / СК Днепр-1
Днепр-1 и Вадуц сыграли вничью / СК Днепр-1
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В четверг, 6 октября, Днепр-1 в рамках третьего тура Лиги конференций встречался в словацком Кошице с Вадуцом из Лихтенштейна.

Подопечные Александра Кучера не смогли справиться с соперником и завершили поединок ничьей 2:2, проигрывая по ходу встречи.

Украинская команда открыла счет уже в начале матча благодаря точному удару Артема Довбика, но в середине первого тайма Фабио Феру удалось выровнять положение. Сразу после перерыва уже лихтенштейнская команда оставила Днепр-1 в роли догоняющих усилиями Седрика Гассера, однако ближе к концу поединка Александр Пихаленок вырвал ничью для хозяев поля.

Днепр-1 набрал четыре очка и занимает второе место в группе, Вадуц отстает на два пункта. Лидирует в группе с шестью очками АЗ, а аутсайдером с одним баллом является Аполлон, которым еще предстоит очный матч в третьем туре.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Вадуц:

Днепр-1 - Вадуц 2:2

Голы: Довбик, 6, Пихаленок, 78 - Фер, 26, Гассер, 47

Днепр-1: Валеф - Адамюк (Лучкевич, 46; Танчик, 50), Сваток, Сарапий, Бузанелло - Рубчинский (Громов, 62), Бабенко, Амаш (Бланко, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Горбунов, 46) - Довбик

Вадуц: Шанд - Трабер, Исик, Гассер - Ульрих, Фоссо, Гаич (Растодер, 72), Фер (Гелзер, 92), Чичек (Гаслер, 72) - Сасере (Джокич, 73), Зюттер (Омерович, 82)

Предупреждения: Бланко, Сваток - Фоссо, Джокич, Омерович

Джерело: MEGOGO

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Днепр-1 - Вадуц 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Днепр-1 - Вадуц 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

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