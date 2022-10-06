Днепр-1 в концовке матча избежал поражения от Вадуца

В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 встречался с Вадуцом (Лихтенштейн).

Старт поединка выдался очень динамичным: сначала Пихаленок пробил с радиуса штрафной, но выше, затем неудачная попытка Амаша пробить, но лучше всего справился Довбик, который замкнул прострел Бузанелло.

Забив, Днепр-1 стал играть более осторожно, не выходя в высокий прессинг. Вадуц, получив пространство, стал больше держать мяч и создал несколько моментов, но все они завершились неточными ударами.

Подопечные Александра Кучера остановились немного, чем воспользовался Вадуц. В итоге свой момент реализовал Фер, который в одно касание пробил после подачи Ульриха.

Пропущенный мяч заставил команд немного сменить тактику: Вадуц играл вторым номером, пытаясь найти момент на контратаках, а Днепр-1 начал действовать первым номером. Хороший момент имел Амаш, но он не сумел с угла пробить Шанда, а затем свой отличный момент имел Бузанелло, однако он не сумел реализовать выход один в один после передачи от Пихаленка.

Второй тайм начался с гола от Вадуца: Гассер удачно оторвался от соперника при угловом и пробил точно под перекладину. Второй тяжелый моральный удар получил Днепр-1 через пару минут, ведь Лучкевич, который вышел после перерыва впервые после тяжелой травмы, получил повреждение через пару минут. В итоге он со слезами на глазах уступил место на поле Танчику.

Гости продолжили давить на ворота украинской команды: сначала они простили, затем Валеф сыграл надежно, а потом мяч оказался в воротах Днепра-1, но перед этим было нарушение правил на бразильце.

Днепру-1 понадобилось несколько минут, чтобы вернуться в игру. Основная опасность шла от подач, на которые реагировал Довбик, однако, если пробивал сам, то мимо, если скидывал, то защитники накрывали наших футболистов.

Наконец-то удача повернулась лицом к Днепру-1: Довбик обыгрался с Пихаленком, который потом пробил, а мяч срикошетил от защитника гостей. Подобный момент возник через пару минут, но Шанд успел среагировать после рикошета и перевел мяч за пределы поля.

В концовке встречи днепровская команда устроила штурм ворот, но голевых моментов не создала.

В турнирной таблице Днепр-1 после трех игр имеет четыре очка, а на счету Вадуца – два балла. Свой матч АЗ и Аполлон проведут сегодня (начало в 22:00 по Киеву).

Днепр-1 – Вадуц 2:2

Голы: Довбик, 6, Пихаленок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

Днепр-1: Валеф – Адамюк (Лучкевич, 46; Танчик, 50), Сваток, Сарапий, Бузанелло – Рубчинский (Громов, 62), Бабенко, Амаш (Бланко, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Горбунов, 46) - Довбик.

Вадуц: Шанд - Трабер, Исик, Гассер - Ульрих, Фоссо, Гаич (Растодер, 72), Фер (Гелзер, 92), Чичек (Гаслер, 72) – Сасере (Джокич, 73), Зюттер (Омерович, 82).

Предупреждения: Бланко, Сваток – Фоссо, Джокич, Омерович