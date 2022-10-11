Вадуц - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Команды встретятся в матче четвертого тура группового этапа Лиги конференций-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 13 октября, Днепр-1 продолжит свое выступление на групповом этапе нового розыгрыша Лиги конференций сезона-2022/23.

В рамках четвертого тура команда Александра Кучера сыграет с представителем Лихтенштейна - Вадуц.

Матч группового раунда Лиги конференций Вадуц - Днепр-1 состоится на стадионе Райнпарк (Лихтенштейн). Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Вадуц - Днепр-1

Будет доступна в этой новости 13 октября, начиная с 22:00 по Киеву.

Днепровский клуб впервые в истории выступает на групповом этапе еврокубкового турнира. В первых трех турах команда набрала четыре очка благодаря победе над Аполлоном (3:1) и ничье с Вадуцом (2:2), также на счету днепрян поражение от АЗ (0:1).

Вадуц за три туры набрал два очка, сыграв вничью с Аполлоном (0:0) и Днепром-1 (2:2). В матче с АЗ их ждала неудача - разгромное поражение 1:4.

В следующем туре Лиги конференций Днепр-1 дома сыграет с Аполлонном, а АЗ отправится на выезде на игру с Вадуц. Матчи пройдут 27 октября.