iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца

Украинская команда набрала важные очки в турнире.
Вчера, 23:51
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца / СК Днепр-1
Днепр-1 вырвал победу у Вадуца / СК Днепр-1
0 0 0

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 на выезде встречался с Вадуцом (Лихтенштейн).

Стартовые минуты матча прошли в ознакомительном формате – команды присматривались к изменениям, искали что-то новое друг друга. Днепр-1 действовал больше через фланги, а игроки Вадуца старались дальними передачами находить своих партнеров.

Голевые моменты особо не возникали, но очередной навес привел к взятию ворот. Балули подал со штрафного, но защитники вынесли мяч прямо на Амаша, который, будучи первым на подборе, пробил с дальней дистанции – Бухель ошибся, пропустив метров с 25.

Прошло пару минут, и хозяева поля восстановили ничейный результат – Фер разогнал атаку, которую точным ударом завершил Растодер, пробив в дальний угол.

В концовке первого тайма Днепр-1 создал несколько моментов, но удары Довбика и Балули были неточными.

Второй тайм начался с активных атак Вадуца (как и в первом поединке). Гости создали несколько моментов, но Валеф играл надежно. Бразилец за весь второй тайм совершил множество сейвов, которые уберегли команду от пропущенного гола.

Свой первый момент во втором тайме Днепр-1 создал за пару минут до конца основного времени – Довбик подал, а Когут пробил немного выше ворот. Буквально через пару минут Артем ушел на позицию форварда и показал, как нужно замыкать подачи, а ассистировал ему Танчик.

Днепр-1 сумел вырвать победу, хоть показал плохую игру, однако сейчас важнее три очка, которые позволили команде удержать второе место в группе (7 очков). На первом месте идет АЗ, у которого девять очков. Третью строчку занимает Аполлон – 4 очка, а замыкает квартет Вадуц – 2 балла.

Вадуц – Днепр-1 1:2
Голы: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 92

Вадуц: Бухель – Фер (Ульрих, 46), Исик, Джемайли, Иодис – Гайич – Хадзи (Сасере, 66), Фоссо (Гасслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 86) – Растодер (Чичик, 76).

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш – Бабенко (Рубчинский, 76), Пихальонок (Когут, 82) – Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Горбунов, 82) – Довбик.

Предупреждения: Фоссо – Бабенко, Громов, Рубчинский, Валеф, Танчик

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Вадуц
0 0 0

Статьи по теме

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 как это было Вадуц - Днепр-1 1:2 как это было
Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника
Лацио - Штурм 2:2 Видео голов и обзор матча Лацио - Штурм 2:2 Видео голов и обзор матча
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
"Всем по**й": Мудрик вступил в перепалку с российским блогером
просмотров

Последние новости

Лига Европы01:12
Луческу: Могу только поздравить нашу команду, ведь мы играли против сильного соперника
Лига Европы00:56
Лацио - Штурм 2:2 Видео голов и обзор матча
Лига конференций00:48
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
НБА00:33
"Он здесь? Как он об этом узнал": тренер Майами был шокирован работой журналиста
Лига Европы00:24
Моуринью: Я так кричал на Абрахама и Белотти, что у них покраснели уши
Лига конференций00:13
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:11
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Европы00:02
МакТоминей в добавленное время вырвал для Манчестер Юнайтед победу над Омонией
Вчера, 23:56
Лига Европы23:56
Лацио в меньшинстве не сумел обыграть Штурм
Лига конференций23:51
Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK