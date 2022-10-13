Днепр-1 в концовке встречи вырвал победу у Вадуца

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 на выезде встречался с Вадуцом (Лихтенштейн).

Стартовые минуты матча прошли в ознакомительном формате – команды присматривались к изменениям, искали что-то новое друг друга. Днепр-1 действовал больше через фланги, а игроки Вадуца старались дальними передачами находить своих партнеров.

Голевые моменты особо не возникали, но очередной навес привел к взятию ворот. Балули подал со штрафного, но защитники вынесли мяч прямо на Амаша, который, будучи первым на подборе, пробил с дальней дистанции – Бухель ошибся, пропустив метров с 25.

Прошло пару минут, и хозяева поля восстановили ничейный результат – Фер разогнал атаку, которую точным ударом завершил Растодер, пробив в дальний угол.

В концовке первого тайма Днепр-1 создал несколько моментов, но удары Довбика и Балули были неточными.

Второй тайм начался с активных атак Вадуца (как и в первом поединке). Гости создали несколько моментов, но Валеф играл надежно. Бразилец за весь второй тайм совершил множество сейвов, которые уберегли команду от пропущенного гола.

Свой первый момент во втором тайме Днепр-1 создал за пару минут до конца основного времени – Довбик подал, а Когут пробил немного выше ворот. Буквально через пару минут Артем ушел на позицию форварда и показал, как нужно замыкать подачи, а ассистировал ему Танчик.

Днепр-1 сумел вырвать победу, хоть показал плохую игру, однако сейчас важнее три очка, которые позволили команде удержать второе место в группе (7 очков). На первом месте идет АЗ, у которого девять очков. Третью строчку занимает Аполлон – 4 очка, а замыкает квартет Вадуц – 2 балла.

Вадуц – Днепр-1 1:2

Голы: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 92

Вадуц: Бухель – Фер (Ульрих, 46), Исик, Джемайли, Иодис – Гайич – Хадзи (Сасере, 66), Фоссо (Гасслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 86) – Растодер (Чичик, 76).

Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш – Бабенко (Рубчинский, 76), Пихальонок (Когут, 82) – Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Горбунов, 82) – Довбик.

Предупреждения: Фоссо – Бабенко, Громов, Рубчинский, Валеф, Танчик