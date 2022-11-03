Плей-офф Лиги конференций: все участники

По завершению группового раунда Лиги конференций состоится плей-офф турнира. В первом раунде (1/16 финала) 16 команд определят восемь участников 1/8, которые присоединятся к другим восьми командам.

На стартовом этапе сыграют команды, которые займут второе место в группах Лиги конференций и третье место в группах Лиги Европы.

Все участники плей-офф Лиги конференций

Победители групп Лиги конференций:

Вест Гема, Вильярреал, Юргорден

Команды, гарантировавшие себе выход в плей-офф, но еще не известно окончательное место в таблице:

Истанбул, Фиорентина, АЗ, Днепр-1, Сивасспор

Команды из Лиги Европы:

АЕК Ларнака

Церемония жеребьевки стадии 1/16 финала Лиги Конференций состоится 7 ноября 2022 в Ньоне, Швейцария.