Плей-офф Лиги конференций: все участники
ISPORT рассказывает, какие команды прошли в плей-офф Лиги конференций.
По завершению группового раунда Лиги конференций состоится плей-офф турнира. В первом раунде (1/16 финала) 16 команд определят восемь участников 1/8, которые присоединятся к другим восьми командам.
На стартовом этапе сыграют команды, которые займут второе место в группах Лиги конференций и третье место в группах Лиги Европы.
Все участники плей-офф Лиги конференций
Победители групп Лиги конференций:
Вест Гема, Вильярреал, Юргорден
Команды, гарантировавшие себе выход в плей-офф, но еще не известно окончательное место в таблице:
Истанбул, Фиорентина, АЗ, Днепр-1, Сивасспор
Команды из Лиги Европы:
АЕК Ларнака
Церемония жеребьевки стадии 1/16 финала Лиги Конференций состоится 7 ноября 2022 в Ньоне, Швейцария.