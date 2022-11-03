АЗ - Днепр-1: Видео голов матча 03.11.2022 Лиги конференций

В Алкмаре в рамках шестого тура группового раунда Лиги конференций сошлись местный АЗ и Днепр-1.

Уже на 8-й минуте поединка хозяева поля сумели выйти в лидеры. Карлссон подал в штрафную, где Одгорд точным ударом головой отправил мяч в угол ворот днепрян.

Гол Йенса Одгорда:

Однако еще до перерыва украинская команда сумела отыграться. Амаш с фланга навесил во вратарскую нидерландцев, а Довбик отлично сыграл на опережение и с близкого расстояния замкнул подачу.

Гол Артема Довбика:

Напомним, что в случае победы команда Александра Кучера займет первое место группы Е, тем самым завоевав для себя прямую путевку в 1/8 финала. Любой другой результат заставит украинцев проходить через стадию 1/16 финала турнира.

Источник: MEGOGO