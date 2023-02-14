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АЕК Ларнака - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Конференций

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между АЕК Ларнака и Днепр-1 в Лиге Конференций.
Сегодня, 11:38
АЕК Ларнака - Днепр-1 / СК Днепр-1
АЕК Ларнака - Днепр-1 / СК Днепр-1

В четверг, 16 февраля, возвращается еврокубковый турнир - Лига Конференций. В рамках стыкового раунда сыграют АЕК Ларнака (Кипр) и Днепр-1 (Украина).

Команды уже до этого встречались в текущем еврокубковом сезоне, но с того момента прошло определенное количество времени. Будет интересно, сможет ли Днепр-1 отдать должок, или киприоты вновь будут сильнее.

Смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК Ларнака - Днепр-1

Трансляция 1/16 финала Лиги Конференций между АЕК Ларнака - Днепр1- будет доступна в этой новости 16 февраля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO. Также на ISPORT.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Команды встречались в прошлом году в рамках квалификации Лиги Европы. Киприоты оказались более готовыми, что привело к их победе со счетом 5:1 по сумме двух встреч. В итоге АЕК Ларнака пробилась в групповой этап Лиги Европы, а Днепр-1 оказался в группе Лиги Конференций.

Киприоты по итогам групповой стадии стали третьими, пропустив вперед Фенербахче, Ренн. Им удалось обойти другой украинский клуб - Динамо Киев.

Что касается украинской команды, то подопечные Александра Кучера финишировали на втором месте в группе с АЗ, Аполлоном и Вадуцом.

Стоит отметить, что Днепр-1 впервые играет в еврокубках. С первой попытки им удалось пробиться в плей-офф соревнования, где получили шанс отомстить своим обидчикам.

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