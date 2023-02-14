АЕК Ларнака - Днепр-1: прогноз на матч 16.02.2023 Лиги Конференций
В четверг, 16 февраля, в Кипре состоится первый матч противостояния 1/16 финала Лиги Конференций-2022/23, в котором сойдутся АЕК Ларнака и спортивный клуб Днепр-1.
Еврокубковый поединок пройдет в Кипре на именной арене - ΑΕΚ Arena. Начало поединка запланировано на 22:00 по Киеву.
Коэффициент и ставки на матч 1/16 финала Лиги Конференций АЕК Ларнака - Днепр-1
В первом еврокубковом поединке фаворитами встречи является представитель Кипра. Букмекеры считают, что в первой игре хорошие шансы на победу имеет АЕК Ларнака.
Прогноз букмекеров на матч АЕК Ларнака - Днепр-1:
- победа АЕК Ларнака - 2,09
- ничья - 3,25
- победа Днепра-1 - 3,75
По мнению букмекеров, в первой игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,95.
При этом ,судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,73.
Примечательно, что на общий проход в противостоянии букмекеры выделяют фаворитом именно Днепр-1. Шансы на проход в следующий раунд турнира у украинской команды составляют - 1,75, а успех АЕК Ларнаки оценивается в 2,03.
Статистика противостояния АЕК Ларнака - Днепр-1
Украинская команда дебютировала в еврокубках в текущем сезоне, но уже успела провести несколько игр с кипрской командой. Эти встречи проходили в квалификации Лиги Европы. Тогда АЕК Ларнака оказалась лучшей, победив в двух играх подряд.
АЕК Ларнака - Днепр-1
2 Победы 0
5 Голы 1
АЕК - Днепр-1 3:0 (первый матч - 2:1)
Голы: Дьюрчо, 21, Лопеш, 45, Инглезу, 78
АЕК Ларнака: Пирич, Инглезу (Гама, 87), Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо (Наум, 83), Альтман (Гарсия, 74), Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 74).
Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Логинов (Рубчинский, 73), Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Назаренко, 58), Громов (Когут, 69), Довбик.
Предупреждения: Густаву, 61, Лопеш, 74, Гарсия, 90+1 - Логинов, 13, Бабенко, 42
В преддверии еврокубкового поединка кипрский клуб в своем национальном чемпионате сенсационно потерял очки в матче с аутсайдером лиги - Хлораку (1:1). Днепр-1 на протяжении длительного времени проводил сборы, которые завершил разгромной победой над Ауду (Латвия) со счетом - 5:1.