АЕК Ларнака - Днепр-1: прогноз на матч 16.02.2023 Лиги Конференций

Команды встретятся в поединке 1/16 финала Лиги Конференций-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 16 февраля, в Кипре состоится первый матч противостояния 1/16 финала Лиги Конференций-2022/23, в котором сойдутся АЕК Ларнака и спортивный клуб Днепр-1.

Еврокубковый поединок пройдет в Кипре на именной арене - ΑΕΚ Arena. Начало поединка запланировано на 22:00 по Киеву.

Коэффициент и ставки на матч 1/16 финала Лиги Конференций АЕК Ларнака - Днепр-1

В первом еврокубковом поединке фаворитами встречи является представитель Кипра. Букмекеры считают, что в первой игре хорошие шансы на победу имеет АЕК Ларнака.

Прогноз букмекеров на матч АЕК Ларнака - Днепр-1:

победа АЕК Ларнака - 2,09

ничья - 3,25

победа Днепра-1 - 3,75

По мнению букмекеров, в первой игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,95.

При этом ,судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 1,73.

Примечательно, что на общий проход в противостоянии букмекеры выделяют фаворитом именно Днепр-1. Шансы на проход в следующий раунд турнира у украинской команды составляют - 1,75, а успех АЕК Ларнаки оценивается в 2,03.

Статистика противостояния АЕК Ларнака - Днепр-1

Украинская команда дебютировала в еврокубках в текущем сезоне, но уже успела провести несколько игр с кипрской командой. Эти встречи проходили в квалификации Лиги Европы. Тогда АЕК Ларнака оказалась лучшей, победив в двух играх подряд.

АЕК Ларнака - Днепр-1

2 Победы 0

5 Голы 1

АЕК - Днепр-1 3:0 (первый матч - 2:1)

Голы: Дьюрчо, 21, Лопеш, 45, Инглезу, 78

АЕК Ларнака: Пирич, Инглезу (Гама, 87), Гонсалес, Миличевич, Росалес, Густаву, Ойер, Дьюрчо (Наум, 83), Альтман (Гарсия, 74), Фараж (Мамас, 74), Лопеш (Олатунджи, 74).

Днепр-1: Валеф, Бузанелло, Логинов (Рубчинский, 73), Сваток, Танчик, Бабенко, Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Назаренко, 58), Громов (Когут, 69), Довбик.

Предупреждения: Густаву, 61, Лопеш, 74, Гарсия, 90+1 - Логинов, 13, Бабенко, 42

В преддверии еврокубкового поединка кипрский клуб в своем национальном чемпионате сенсационно потерял очки в матче с аутсайдером лиги - Хлораку (1:1). Днепр-1 на протяжении длительного времени проводил сборы, которые завершил разгромной победой над Ауду (Латвия) со счетом - 5:1.