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Дила - Ворскла: обзор и результат матча Лиги конференций 03.08.2023

Полтавчане стали жертвой ошибок своего вратаря.
Сегодня, 21:58
Ворскла - Дила / vorskla.com.ua
Ворскла - Дила / vorskla.com.ua

В рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Дила Гори приняла на своем стадионе Ворсклу.

Хозяева открыли счет в самой концовке первого тайма благодаря голу Отара Парулавы. Грузин лучше всех воспользовался "пожаром" в штрафной полтавского клуба, которая была вызвана неудачной игрой Павла Исенка.

В середине второго тайма украинец Николай Ковталюк удвоил преимущество Дилы. Исенко снова неудачно сыграл на выходе и Ковталюк переправлял мяч в пустые ворота, однако, уже через минуту Руслан Степанюк отквитал один гол.

Но все же фортуна была не на стороне Ворсклы в этом матче. На 86 минуте вингер сборной Барбадоса Тьерри Гейл воспользовался своим моментом. Нельзя сказать, что в этом моменте голкипер Ворсклы совершил ошибку, однако, и надежной игрой тоже не сумел отметиться.

Статистика матча Лиги конференций Дила - Ворскла

Дила - Ворскла 3:1

Голы: Парулава, 44, Ковталюк, 73, Гейл, 86 - Степанюк, 74

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 10 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 145 - 96

Дила: Кучеренко - Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон - Жеан Виктор, Сантос, Парулава (Сардалишвили, 62) - Гомис (Кухианидзе, 76), Ковталюк, Гейл.

Ворскла: Исенко - Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 73), Сантана, Крупский (Нестеренко, 56) - Фелипе (Бацула, 35), Павлюк, Скляр, Кане - Юрченко (Челядин, 73), Степанюк.

Предупреждения: Павлюк, Сантана

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