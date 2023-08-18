Луческу: Не поддерживаю этого, но реакция игроков Динамо стала следствием поведения фанатов Ариса

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Арисом (2:1, 6:5 пен.) в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций и ответ игроков киевской команды на провокации греческих фанатов в адрес героев Азова.

"Была очень сложная игра. Я говорил, что мы встречаемся с хорошим соперником, в составе которого играют опытные, взрослые футболисты, у них за спиной много матчей и в немецком Бундеслиге, и в английской Премьер-лиге, и в испанской Ла Лиге, также у них есть бразильцы. В этом плане чувствовалось их преимущество в опыте, но мы сыграли достойно и, считаю, победили заслуженно.

Хочу поблагодарить болельщиков, хотя мы играли на нейтральном поле, чувствовали поддержку местной публики и украинцев, которые были на трибунах. Вы нам помогли, теперь всех приглашаем на следующую игру с турецким Бешикташем, чтобы помочь нам.

Давно не было в моей тренерской карьере экстра-таймов и серии пенальти, пожалуй, в прошлый раз - когда еще работал в Шахтере и играл с Динамо. Эмоции положительные, хорошо, что все закончилось. Помог мой большой опыт, ведь меня сложно чем-то удивить, потому что я прошел многое в футболе.

Наш следующий соперник очень сложный. Мы могли получить команды ниже по уровню, но уже есть, как есть. Надо готовиться к матчам с Бешикташем.

Читай также: Пресс-аташе Динамо: Греческие журналисты провоцировали Луческу, им не понравилась фраза "Азов - герои Украины"

Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики на первом матче? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов Ариса против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами. Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты Ариса", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Динамо - Арис (2:1, 6:5 пен.).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!