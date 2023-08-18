iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Арис: видео голов и обзор матча Лиги конференций 17.08.2023

Вашему вниманию лучшие моменты матча.
Сегодня, 00:20
Динамо - Арис / fcdynamo.kiev.ua
Динамо - Арис / fcdynamo.kiev.ua

В четверг, 17 августа, в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Динамо встречалось с Арисом. Матч завершился победой украинцев со счетом 2:1.

В первом тайме обе команды сумели обменяться годами. Сначала греческий коллектив распечатал ворота "бело-синих", а после киевляне возобновили паритет.

Читай также: Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций

Уже во второй половине встречи Динамо с трудом вышло впереди. Лишь на 85-й минуте Александр Караваев спас свою команду.

Далее случился овертайм, где не было голов, что привело к серии послематчевых пенальти. Там уже победу одержало Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Арис

Динамо - Арис 2:1 (6:5 по пенальти, 0:1 первый матч)

Голы: Волошин, 45, Караваев, 85 - Джурасек, 39

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 10 - 15
Удары в створ: 6 - 6
Фолы: 13 - 13
Атаки: 146 - 120

Динамо Киев: Бущан, Тымчик (Караваев, 72), Дубинчак, Сирота, Дячук, Ярмоленко (Пэррис, 105), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 72), Волошин (Диалло, 82), Ванат (Бенито, 105).

Арис: Хутезиотис, Монтойя, Одубаджо, Феррари, Лейсманн, Дарида (Павичич, 75), Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матаррита, 82), Зепп-Мвондо (Самора, 105), Морон (Христодулопулос, 82).

Предупреждения: Павичич (80), Пальма (82), Матаррита (89), Сирота (105), Андриевский (110), Одубаджо (111).

Удаление: Павичич (106).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев видеообзор матча

Статьи по теме

Пресс-аташе Динамо: Греческие журналисты провоцировали Луческу, им не понравилась фраза "Азов - герои Украины" Пресс-аташе Динамо: Греческие журналисты провоцировали Луческу, им не понравилась фраза "Азов - герои Украины"
Динамо Киев: "бело-синие" одолели греческий Арис Динамо Киев: "бело-синие" одолели греческий Арис
Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций Стал известен соперник Динамо в решающей стадии квалификации Лиги конференций
Динамо в серии послематчевых пенальти оказалось сильнее Ариса Динамо в серии послематчевых пенальти оказалось сильнее Ариса
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

01:18
Днепр-1 - Славия: видео голов и обзор матча Лиги Европы
Лига конференций00:59
Лига конференций-2023/24: Динамо обыграло Арис и узнало следующего оппонента
Футбол00:56
Пресс-аташе Динамо: Греческие журналисты провоцировали Луческу, им не понравилась фраза "Азов - герои Украины"
Лига Европы00:31
Лига Европы-2023/24: Днепр-1 вылетел в Лигу конференций, Коваль с Шерифом прошел белорусов
Футбол00:26
Кучер: Если сравнивать матчи против Славии, то сегодня была команда
Лига конференций00:20
Динамо - Арис: видео голов и обзор матча Лиги конференций
Футбол00:01
Динамо: Отправили жалкие провокации назад в Грецию
Вчера, 23:53
Европа23:53
Тухель высказался о работе с Кейном
Футбол23:46
Бавария подпишет вратаря сборной Израиля
Украина23:30
Динамо Киев: "бело-синие" одолели греческий Арис
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK