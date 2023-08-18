Динамо - Арис: видео голов и обзор матча Лиги конференций 17.08.2023

В четверг, 17 августа, в рамках ответного матча квалификации Лиги конференций Динамо встречалось с Арисом. Матч завершился победой украинцев со счетом 2:1.

В первом тайме обе команды сумели обменяться годами. Сначала греческий коллектив распечатал ворота "бело-синих", а после киевляне возобновили паритет.

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Уже во второй половине встречи Динамо с трудом вышло впереди. Лишь на 85-й минуте Александр Караваев спас свою команду.

Далее случился овертайм, где не было голов, что привело к серии послематчевых пенальти. Там уже победу одержало Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Арис

Динамо - Арис 2:1 (6:5 по пенальти, 0:1 первый матч)

Голы: Волошин, 45, Караваев, 85 - Джурасек, 39

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 10 - 15

Удары в створ: 6 - 6

Фолы: 13 - 13

Атаки: 146 - 120

Динамо Киев: Бущан, Тымчик (Караваев, 72), Дубинчак, Сирота, Дячук, Ярмоленко (Пэррис, 105), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 72), Волошин (Диалло, 82), Ванат (Бенито, 105).

Арис: Хутезиотис, Монтойя, Одубаджо, Феррари, Лейсманн, Дарида (Павичич, 75), Моберг-Карлссон (Менендес, 59), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матаррита, 82), Зепп-Мвондо (Самора, 105), Морон (Христодулопулос, 82).

Предупреждения: Павичич (80), Пальма (82), Матаррита (89), Сирота (105), Андриевский (110), Одубаджо (111).

Удаление: Павичич (106).

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