Волошин - лучший игрок Динамо в матче с Бешикташем по версии Sofascore

Статистические порталы выставили свои оценки за прошедшую встречу двух команд в рамках Лиги конференций.

В четверг, 24 августа, состоялся матч последнего раунда квалификации Лиги конференций, в котором киевское Динамо уступило турецкому Бешикташу со счетом 2:3.

"Бело-синие" были близки к тому, чтобы сыграть вничью, но пропущенный гол в добавленное время лишил украинскую команду удовлетворительного результата.

По версии Sofascore, лучшим игроком в составе Динамо стал Назар Волошин, отметившийся голом во втором тайме - он получил оценку 7,5. Недавлеко от него расположился автор двух ассистов Виталий Буяльский с оценкой 7,4.

Лучшим игроком всей встречи стал хавбек Бешикташа Амир Хаджиахметович, получивший оценку 7,7.

Стоит отметить, что Flashscore решил выставить оценки немного по-другому. Так, лучшим у киевлян оказался Буяльский (7,5), а Волошин на пару с Николаем Шапаренко стали следующими по градации (7,3). В составе "черных орлов" без изменений - Хаджиахметович вновь лучший (7,9).

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги конференций.

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