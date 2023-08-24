iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Волошин - лучший игрок Динамо в матче с Бешикташем по версии Sofascore

Статистические порталы выставили свои оценки за прошедшую встречу двух команд в рамках Лиги конференций.
Вчера, 23:36
Назар Волошин / https://www.instagram.com/nazar.voloshyn91/
Назар Волошин / https://www.instagram.com/nazar.voloshyn91/

В четверг, 24 августа, состоялся матч последнего раунда квалификации Лиги конференций, в котором киевское Динамо уступило турецкому Бешикташу со счетом 2:3.

"Бело-синие" были близки к тому, чтобы сыграть вничью, но пропущенный гол в добавленное время лишил украинскую команду удовлетворительного результата.

По версии Sofascore, лучшим игроком в составе Динамо стал Назар Волошин, отметившийся голом во втором тайме - он получил оценку 7,5. Недавлеко от него расположился автор двух ассистов Виталий Буяльский с оценкой 7,4.

Лучшим игроком всей встречи стал хавбек Бешикташа Амир Хаджиахметович, получивший оценку 7,7.

Стоит отметить, что Flashscore решил выставить оценки немного по-другому. Так, лучшим у киевлян оказался Буяльский (7,5), а Волошин на пару с Николаем Шапаренко стали следующими по градации (7,3). В составе "черных орлов" без изменений - Хаджиахметович вновь лучший (7,9).

Читай также: "Должны были побеждать, но все как всегда": реакция Сети на поражения Динамо и Зари в еврокубках

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Динамо Киев

Статьи по теме

Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья
"Должны были побеждать, но все как всегда": реакция Сети на поражения Динамо и Зари в еврокубках "Должны были побеждать, но все как всегда": реакция Сети на поражения Динамо и Зари в еврокубках
Динамо - Бешикташ: видео голов и обзор матча Лиги конференций 24.08.2023 Динамо - Бешикташ: видео голов и обзор матча Лиги конференций 24.08.2023
Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной
Помочь журналистам

Видео

Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023
Славия - Заря: видео голов и обзор матча Лиги Европы 24.08.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202400:55
Еще один игрок сборной Англии травмировался перед матчем с Украиной
Европа00:45
Барса, Атлетик и еще 18 испанских клубов пропустят собрание RFEF
Европа00:43
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Другие страны00:30
Интер Майами нанял бывшего солдата и бойца ММА, чтобы защищать Месси
Лига конференций00:28
Лига конференций-2023/24: Динамо драматично уступило Бешикташу, Фиорентина проиграла Рапиду
Лига Европы00:16
Лига Европы-2023/24: Заря не смогла увезти ничью из Чехии, проиграв Славии
Вчера, 23:59
Европа23:59
Монако согласовал трансфер форварда Арсенала
Лига конференций23:59
Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья
Лига конференций23:36
Волошин - лучший игрок Динамо в матче с Бешикташем по версии Sofascore
Европа23:32
Вулвс отказались продавать одного из своих лидеров Ман Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK