Луческу: Мы доминировали, но ошибочно отмененный гол подрезал нам крылья

Киевское Динамо было близким к тому, чтобы удивить своих фанатов неожиданным результатом во встрече с Бешикташем в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.

Однако этого не случилось - турецкий клуб в добавленное время вырвал победу и захватил преимущество в противостоянии.

После матча главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выразил недовольство решением судей отменить гол Александра Караваева на старте второго тайма.

"Кто-то скажет, что я цепляюсь за судейство. Но с такими ошибками мы являемся чемпионами по отмененным голам. Провели ту линию, отмотали минуту игры для того, чтобы рассмотреть какой-то офсайд, которого на самом деле не было", - цитирует наставника официальный сайт Динамо.

"В эпизоде ​​с пенальти, когда мяч после удара с близкого расстояния изменил направление полета и игрок Бешикташа головой попал в прижатую руку Попова, судьи также принимали решение в пользу нашего соперника".

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"В общем, игра была хорошей с нашей стороны, если исключить те ошибки, которые, к сожалению, повторяются. Вот это больше всего огорчает меня. Об этом я рассказываю, но они все равно есть… Хорошая игра была как в нашем исполнении, так и у соперника, но мы доминировали, имели хорошие моменты для взятия ворот".

"Но в таких эпизодах, как с отмененным голом, тебе словно подрезают крылья, и очень тяжело вернуться в игру. Мы это сделали, ребята молодцы, но результатом я недоволен, как и нашими ошибками".

По мнению румынского наставника, у Динамо все еще остаются шансы на то, чтобы пробиться в групповой этап.

"У нас еще сохраняются шансы. Сегодня мы хорошо сыграли против сильного соперника, который в техническом и физическом плане, возможно, был лучше нас, но мы за счет организации игры, самоотдачи, единства сыграли хорошо против них".

"Будем стараться так же сыграть и в Стамбуле, у нас есть положительные моменты, но нужно исключить эти ошибки, которые мы допускаем в игре в обороне и которые приводят к пропущенным головам. Мы должны сыграть в свою игру, противопоставить сопернику свою комбинационную игру, верить в то, что мы можем добиться нужного результата".

Луческу также отметил поддержку болельщиков в Бухаресте, которые пришли поддержать его команду.

"Трудно просить у болельщиков, когда играет другая команда, поддерживать ее так же, как родную. Конечно, мы чувствовали поддержку, возможно, хотелось ощущать ее немного больше, но при этом жаль, что мы не отблагодарили болельщиков хорошим результатом".

"Хорошая игра была, но не результат… Есть еще второй матч, надеюсь, что мы сыграем хорошо, выиграем и вернемся в Бухарест, чтобы играть поединки групповой стадии Лиги конференций".

Напомним, что лучшим игроком в составе Динамо по версии Sofascore стал Назар Волошин.

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