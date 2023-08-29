Ярмоленко не сыграет с Бешикташем, два полузащитника Динамо вернулись в общую группу

В киевском клубе рассказали о кадровой ситуации перед ответным матчем с турецкой командой.

В четверг, 31 августа, Динамо сыграет на выезде ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в будущем поединке из-за травмы точно не сможет принять участие вингер Андрей Ярмоленко.

У 33-летнего футболиста частичное повреждение внутренней боковой связки колена. Точные сроки восстановления игрока станут известны позже.

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В то же время в общую группу вернулись полузащитники Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый поединок с Бешикташем, но сейчас наравне со всеми готовятся к ответному матчу.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо состоится на стадионе Водафон Парк в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 3:2.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бешикташ - Динамо.

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