iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко не сыграет с Бешикташем, два полузащитника Динамо вернулись в общую группу

В киевском клубе рассказали о кадровой ситуации перед ответным матчем с турецкой командой.
Сегодня, 12:40
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

В четверг, 31 августа, Динамо сыграет на выезде ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в будущем поединке из-за травмы точно не сможет принять участие вингер Андрей Ярмоленко.

У 33-летнего футболиста частичное повреждение внутренней боковой связки колена. Точные сроки восстановления игрока станут известны позже.

Читай также: Бешикташ - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги конференций

В то же время в общую группу вернулись полузащитники Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый поединок с Бешикташем, но сейчас наравне со всеми готовятся к ответному матчу.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо состоится на стадионе Водафон Парк в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 3:2. 

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бешикташ - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Динамо Киев Андрей Ярмоленко

Статьи по теме

УПЛ: Оболонь и Кривбасс не определили победителя УПЛ: Оболонь и Кривбасс не определили победителя
"Нужно быть осторожными": Тренер Бешикташа высказался об ответном матче с Динамо "Нужно быть осторожными": Тренер Бешикташа высказался об ответном матче с Динамо
Динамо готовится к ответному матчу с Бешикташем без Ярмоленко, Кабаева и Андриевского Динамо готовится к ответному матчу с Бешикташем без Ярмоленко, Кабаева и Андриевского
Угрожали застрелить: Игрок Ньюкасла стал участником жестких уличных разборок Угрожали застрелить: Игрок Ньюкасла стал участником жестких уличных разборок
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол14:39
Кейн: У Баварии достаточно хорошая команда для победы в Лиге Чемпионов
Футбол14:05
В США выйдет документальный сериал о сезоне Шахтера во время войны
Украина13:40
Сейв на постер, ужасная реализация и лучший сын: номинации 5-го тура УПЛ
Бокс13:23
Президент WBC высказался о подлом ударе Дюбуа
Бокс13:18
"Ноль процентов": Промоутер Усика оценил шансы на успех апелляции Дюбуа на результат боя
Футбол13:02
Италия - Украина: составы сборных
Лига конференций12:40
Ярмоленко не сыграет с Бешикташем, два полузащитника Динамо вернулись в общую группу
Европа12:18
Середняк Серии А собирается приобрести игрока из российского клуба
Другие11:57
Киевский Гриффин стал чемпионом Украины по пляжному футболу
Футбол11:43
Азар собирается завершить карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK