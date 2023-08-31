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"Уверен, команда хорошо готова к игре": Луческу - об ответном матче с Бешикташем

Динамо проведет на выезде решающий поединок квалификации Лиги конференций.
Сегодня, 09:38
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Бешикташа.

"Мы хорошо готовы к поединку. Мы продемонстрировали хорошую игру в первом матче при том, что Бешикташ - сильный, хороший клуб. Они провели качественные трансферы, создали сильную европейскую команду, которая составлена не только из турецких исполнителей".

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"Повторюсь, мы хорошо смотрелись в первом матче и проиграли лишь через несколько отдельных эпизодов, пропустив после пенальти, углового и контратаки. В то же время мы создавали хорошие моменты, чтобы забить больше, поэтому результат мог быть другим. Уверен, что моя команда хорошо готова к игре.

Конечно, я понимаю, что атмосфера, давление трибун может сильно повлиять на игру наших игроков. Самыми трудными для нас будут первые 15 минут. Но я верю, что мои игроки проведут хороший матч против сильного соперника", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ - Динамо состоится в четверг, 31 августа, на стадионе Водафон Парк в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2. 

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Бешикташ - Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Динамо Киев Мирча Луческу

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