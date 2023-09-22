Заря - Гент 1:1 видео голов и лучших моментов матча 21.09.2023 Лиги конференций

Луганский клуб сумел завоевать важное очко в поединке с сильным соперником.

Луганская Заря в качестве номинального хозяина поля принимала в гостях бельгийский Гент в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций.

Пройдя через первый тайм без голов, команды после перерыва порадовали болельщиков на стадионе в Люблине двумя взятиями ворот: на гол Уго Куйперса практически сразу же ответил Эдуардо Герреро.

К сожалению, "черно-белые" не смогли вырвать победу - матч завершился вничью 1:1.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Гент в Лиге конференций:

Читай также: Михайличенко вышел на замену и отдал два ассиста в матче Динамо Загреб - Астана

Заря - Гент 1:1

Голы: Герреро, 70 - Куйперс, 67.

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 6 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 3 - 7

Заря: Турбаевский - Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурницын - Антюх (Волошин, 77), Яцык, Мишнев (Мичин, 77), Вантух - Нагнойный (Уэнделл, 77), Герреро.

Гент: Роф - Фадига (Фофана, 61), Кандусс, Ватанабе, Торунарига - Геркенс (Хюльсагер, 61), Де Сарт (Гендальман, 61), Кумс, Браун (Самуаз, 77) - Куйперс, Тиссудали.

Предупреждения: Кирюханцев - Де Сарт.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!